Carro invade posto e tomba ao lado de bomba de combustíveis em Pelotas; veja vídeo

Um carro invadiu um posto de combustíveis e ficou tombado ao lado de uma bomba de abastecimento no Centro de Pelotas, no sul do Estado. O acidente aconteceu por volta das 3h40min da madrugada desta quinta-feira (2).
O estabelecimento fica na esquina das ruas Tiradentes e Félix da Cunha. Ninguém ficou ferido. O condutor de um Chevrolet Cobalt, de cor prata, foi encaminhado pela polícia.
Segundo o proprietário do posto, Jamiel Rodrigues, a invasão causou danos nas grades, na barra de proteção das bombas, em uma coluna de sustentação e no forro do local.
O prejuízo ainda não foi estimado.
