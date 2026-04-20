Carreta com grãos atola e bloqueia trecho da BR-101

Uma carreta carregada com grãos ficou atolada em um trecho com serragem na manhã desta segunda-feira (20), no km 1 da BR-101, em São José do Norte. O incidente ocorreu no sentido Interior-Capital.
De acordo com a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, o veículo permaneceu preso por cerca de 1h30min. O motorista não ficou ferido.
Durante o período de remoção, o trânsito operou em meia pista na região. Por volta das 11h, o fluxo já havia sido totalmente normalizado no local.
