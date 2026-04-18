Caminhoneiro morre atropelado em Canguçu; motorista fugiu do local

Um motorista de caminhão de 62 anos morreu após ser atropelado na noite de sexta-feira (17) na BR-392, em Canguçu. O acidente aconteceu no km 123 da rodovia e envolveu o veículo dele e um carro, ambos com placas do município do sul do estado.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem havia descido do caminhão para trocar um pneu furado quando foi atingido pelo carro. Com o impacto, ele morreu no local.
Após o atropelamento, o motorista do automóvel abandonou o veículo e fugiu. A pista foi liberada e as causas do acidente serão apuradas.
Segundo o delegado Luciano Cabrera, o suspeito já foi identificado, mas ainda não foi encontrado pela polícia. Testemunhas que teriam ajudado o condutor do carro antes da fuga relataram que ele apresentava sinais de embriaguez. O caso é tratado como homicídio culposo com embriaguez ao volante.