Caminhoneiro morre atropelado em Canguçu; motorista fugiu do local

Motorista responsável pelo atropelamento fugiu do local. Divulgação / PRF

Um motorista de caminhão de 62 anos morreu após ser atropelado na noite de sexta-feira (17) na BR-392, em Canguçu. O acidente aconteceu no km 123 da rodovia e envolveu o veículo dele e um carro, ambos com placas do município do sul do estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem havia descido do caminhão para trocar um pneu furado quando foi atingido pelo carro. Com o impacto, ele morreu no local.

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Após o atropelamento, o motorista do automóvel abandonou o veículo e fugiu. A pista foi liberada e as causas do acidente serão apuradas.