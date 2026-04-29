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Caminhão ainda queima após acidente com morte na BR-392 em Pelotas; rodovia já foi liberada

Colisão frontal entre dois caminhões deixou um morto e um ferido grave; trecho ficou bloqueado por cerca de sete horas

Frederico Feijó

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