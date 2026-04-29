Caminhão ainda queima após acidente com morte na BR-392 em Pelotas; rodovia já foi liberada

Devido à fumaça e ao calor latente, ainda não há previsão para a retirada completa da estrutura do local. Ronaldo Clasen Maciel / Arquivo Pessoal

Um dos caminhões envolvidos no grave acidente registrado na BR-392 ainda apresenta focos de fumaça no acostamento da rodovia na manhã desta quarta-feira (29). O veículo foi removido para fora da pista principal no trecho entre Pelotas e Canguçu e permanece sinalizado com cones e equipamentos de segurança. Devido à fumaça e ao calor latente, ainda não há previsão para a retirada completa da estrutura do local.

O fluxo de veículos na região foi normalizado por volta das 22h30min de terça-feira (28), após a rodovia permanecer totalmente bloqueada por cerca de sete horas. A interdição foi necessária para o combate às chamas, o trabalho da perícia e a limpeza da pista, que ficou parcialmente coberta pela carga transportada pelos veículos.

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A colisão frontal ocorreu por volta das 15h30min de ontem, no km 78. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o impacto foi tão forte que um dos caminhões foi imediatamente tomado pelo fogo. O acidente resultou na morte de um homem de 54 anos, natural de Caxias do Sul, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O outro motorista envolvido, um homem residente em Pelotas, foi encaminhado em estado grave para atendimento hospitalar. A identidade dos dois condutores não foi oficialmente divulgada pelas autoridades até o momento.

Bloqueio e liberação

O trecho permaneceu interditado nos dois sentidos até a conclusão da perícia. A liberação do trânsito ocorreu após o guinchamento dos caminhões e a limpeza da pista, que ficou parcialmente coberta pela carga transportada.

Durante o bloqueio, houve formação de congestionamento e motoristas precisaram buscar rotas alternativas indicadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As causas do acidente ainda serão investigadas.



