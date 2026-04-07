Acidentes, morte e mais de 300 flagrantes de excesso de velocidade marcam feriado no sul do RS

Duas pessoas foram detidas por participação em disputa automobilística em via pública — o chamado “racha”. Divulgação/PRF

Um atropelamento com morte e ao menos quatro acidentes com feridos foram registrados durante o feriadão de Páscoa nas rodovias federais do sul do Estado. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e consideram o período entre quinta-feira (2) e domingo (5).

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O caso mais grave ocorreu na tarde de sexta-feira (3), por volta das 16h20min, no km 50 da BR-392, nas proximidades da praça de pedágio de Rio Grande, onde houve o atropelamento fatal.

Além disso, foram contabilizados quatro sinistros com pessoas feridas. Entre as ocorrências, está uma colisão causada pela má amarração de uma prancha de surfe, que se soltou de um veículo e atingiu o para-brisa de outro carro no sentido contrário. Também houve a queda de um motociclista, em Pelotas, e uma colisão contra a mureta em frente ao Estaleiro Rio Grande, na madrugada de sábado (4), por volta das 4h.

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A PRF abordou 470 veículos e 581 pessoas durante a operação na BR-116 e na BR-392. Ao todo, 309 condutores foram flagrados em excesso de velocidade por meio de radar portátil. O número é quase o dobro quando comparado ao feriadão de Carnaval, quando foram registrados 162 casos de excesso de velocidade.

As ações também resultaram em três prisões. Duas pessoas foram detidas por participação em disputa automobilística em via pública — o chamado “racha” — e por adulteração de sinal identificador de veículo.

Outra prisão ocorreu durante fiscalização, após a constatação de um mandado de prisão em aberto.

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Alerta para animais nas rodovias

Outro ponto de atenção destacado pela PRF foi o número de animais soltos nas rodovias. Durante o feriadão, 18 animais foram retirados das pistas nas BRs da Região Sul, situação que representa risco de acidentes graves.

A polícia reforça que os proprietários são responsáveis pelos danos causados por animais soltos, podendo responder inclusive por omissão de cautela na guarda.



