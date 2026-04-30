Acidente entre três veículos deixa cinco feridos na BR-116, em Pedro Osório

Cinco pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo três veículos no quilômetro 555 da BR-116, próximo à ponte do Rio Piratini, em Pedro Osório.
Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro ocorreu por volta das 19h de quarta-feira (29) e foi uma colisão frontal.
A batida envolveu um Renault Sandero, com placas de Pedro Osório, uma Toyota Hilux de Canguçu e outra Hilux com placas de Arroio Trinta (SC).
Detalhes sobre as causas da colisão não foram divulgados.
Segundo a PRF, as cinco vítimas sofreram ferimentos leves. Após atendimento da ocorrência, o trânsito foi normalizado e flui sem bloqueios no trecho.