Acidente entre três veículos deixa cinco feridos na BR-116, em Pedro Osório

Cinco pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo três veículos no quilômetro 555 da BR-116, próximo à ponte do Rio Piratini, em Pedro Osório.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro ocorreu por volta das 19h de quarta-feira (29) e foi uma colisão frontal.

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A batida envolveu um Renault Sandero, com placas de Pedro Osório, uma Toyota Hilux de Canguçu e outra Hilux com placas de Arroio Trinta (SC).

Detalhes sobre as causas da colisão não foram divulgados.

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