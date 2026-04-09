Acidente entre carro e ônibus deixa duas mulheres feridas em Rio Grande

Um acidente entre um carro, modelo Hyundai HB20, e um ônibus deixou duas mulheres feridas na tarde desta quinta-feira (9), em Rio Grande, no sul do Estado. A colisão ocorreu por volta das 15h30, na ERS-734, e causou congestionamento de mais de um quilômetro no sentido Centro–Cassino.

De acordo com as primeiras informações apuradas no local, o ônibus — que fazia a linha Cassino–Presidente Vargas — estava parado quando foi atingido na traseira pelo automóvel. As causas do acidente ainda não foram confirmadas, mas há indicação de que a motorista do carro tenha perdido o controle do veículo.

Duas mulheres que estavam no automóvel ficaram feridas, sendo que uma delas precisou ser retirada das ferragens. Ambas foram socorridas e encaminhadas ao hospital, em estado estável.

Sinistro ocorreu por volta das 15h30. Joanna Manhago / Agencia RBS

No ônibus, ninguém se feriu.