Acidente entre carro e ônibus deixa duas mulheres feridas em Rio Grande

Um acidente entre um carro, modelo Hyundai HB20, e um ônibus deixou duas mulheres feridas na tarde desta quinta-feira (9), em Rio Grande, no sul do Estado. A colisão ocorreu por volta das 15h30, na ERS-734, e causou congestionamento de mais de um quilômetro no sentido Centro–Cassino.
De acordo com as primeiras informações apuradas no local, o ônibus — que fazia a linha Cassino–Presidente Vargas — estava parado quando foi atingido na traseira pelo automóvel. As causas do acidente ainda não foram confirmadas, mas há indicação de que a motorista do carro tenha perdido o controle do veículo.
Duas mulheres que estavam no automóvel ficaram feridas, sendo que uma delas precisou ser retirada das ferragens. Ambas foram socorridas e encaminhadas ao hospital, em estado estável.
No ônibus, ninguém se feriu.
Equipes do Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, ambulâncias e agentes de trânsito atenderam a ocorrência. O fluxo de veículos ficou lento na região durante o atendimento.