Trânsito

Trânsito
Notícia

Acidente entre carro e ônibus deixa duas mulheres feridas em Rio Grande

Colisão traseira ocorreu na ERS-734 e provocou congestionamento de mais de um quilômetro no sentido Centro–Cassino

Joanna Manhago

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS