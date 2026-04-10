Acidente entre carro e caminhão deixa um ferido na BR-293 em Capão do Leão

Os motoristas dos dois veículos foram submetidos ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo. Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Na tarde desta sexta-feira (10), por volta das 17h, uma colisão traseira envolvendo um Honda Fit, emplacado em Porto Alegre, e um caminhão, com placas de Capão do Leão, foi registrada no quilômetro 11 da BR-293, em Capão do Leão.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após o impacto, o caminhão perdeu o controle e saiu da pista, no sentido Pelotas-Bagé. Uma passageira do carro, que não teve o nome divulgado, sofreu lesões leves.

Os motoristas dos dois veículos foram submetidos ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo.

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