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Acidente entre carro e caminhão deixa um ferido na BR-293 em Capão do Leão

Ocorrência foi no quilômetro 11 da rodovia, no trecho sentido Pelotas-Bagé

Laura Cosme

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