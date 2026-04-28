Acidente entre caminhões deixa um morto e bloqueia a BR-392 entre Pelotas e Canguçu

Um acidente fatal envolvendo dois caminhões bloqueia totalmente o trânsito na BR-392 na tarde desta terça-feira (28). Uma colisão frontal ocorreu por volta das 15h30min, no km 78 da rodovia, no trecho que liga os municípios de Pelotas e Canguçu.

De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida resultou na morte de uma pessoa no local e em um segundo ferido grave. Após o impacto, um dos veículos foi tomado por um incêndio, e as chamas se espalharam pela pista, dificultando o trabalho das equipes de resgate.

O trânsito está totalmente interrompido nos dois sentidos da rodovia. Devido à gravidade do acidente e ao fogo, não há previsão de liberação do fluxo de veículos, o que já gera congestionamento na região.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar atendimento. As causas da colisão e a identidade da vítima ainda não foram confirmadas pelas autoridades.

As causas da colisão e a identidade da vítima ainda não foram confirmadas pelas autoridades. Jeferson dos Santos / Arquivo pessoal

Rotas alternativas

Leia Mais Polícia Civil prende suspeitos de balear adolescente em Pelotas

Leia Mais Investigação sobre lista ofensiva contra alunas do IFSul se aproxima de conclusão em Pelotas

Em função do congestionamento no trecho, a PRF orienta que motoristas busquem rotas alternativas. Para quem sai de Pelotas, a sugestão é sair pela BR-116 e acessar a RS-265 no trevo de acesso a São Lourenço do Sul.

Para quem vem do norte do Estado e pretende seguir para o centro, a rota alternativa também é a RS-265 (Estrada do Boqueirão), com acesso localizado no km 465, na BR-116.

Para acesso local, de veículos leves, há alternativa em estrada vicinal com acesso no km 75 , saindo no km 83 da própria rodovia.

Para que transita do centro do Estado para Pelotas, a sugestão é acessar a BR-153, no km 245 da BR-392: sairá na região de Bagé, onde irá acessar a BR-293 e poderá seguir para região de Pelotas e Porto de Rio Grande.