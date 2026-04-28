Acidente entre caminhões deixa um morto e bloqueia a BR-392 entre Pelotas e Canguçu

Um acidente fatal envolvendo dois caminhões bloqueia totalmente o trânsito na BR-392 na tarde desta terça-feira (28). Uma colisão frontal ocorreu por volta das 15h30min, no km 78 da rodovia, no trecho que liga os municípios de Pelotas e Canguçu.
De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida resultou na morte de uma pessoa no local e em um segundo ferido grave. Após o impacto, um dos veículos foi tomado por um incêndio, e as chamas se espalharam pela pista, dificultando o trabalho das equipes de resgate.
O trânsito está totalmente interrompido nos dois sentidos da rodovia. Devido à gravidade do acidente e ao fogo, não há previsão de liberação do fluxo de veículos, o que já gera congestionamento na região.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar atendimento. As causas da colisão e a identidade da vítima ainda não foram confirmadas pelas autoridades.
Rotas alternativas
Em função do congestionamento no trecho, a PRF orienta que motoristas busquem rotas alternativas. Para quem sai de Pelotas, a sugestão é sair pela BR-116 e acessar a RS-265 no trevo de acesso a São Lourenço do Sul.
Para quem vem do norte do Estado e pretende seguir para o centro, a rota alternativa também é a RS-265 (Estrada do Boqueirão), com acesso localizado no km 465, na BR-116.
Para acesso local, de veículos leves, há alternativa em estrada vicinal com acesso no km 75 , saindo no km 83 da própria rodovia.
Para que transita do centro do Estado para Pelotas, a sugestão é acessar a BR-153, no km 245 da BR-392: sairá na região de Bagé, onde irá acessar a BR-293 e poderá seguir para região de Pelotas e Porto de Rio Grande.
Esta reportagem está em atualização.