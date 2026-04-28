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Acidente entre caminhões deixa um morto e bloqueia a BR-392 entre Pelotas e Canguçu

Colisão ocorreu no km 78 na tarde desta terça-feira; um dos veículos pegou fogo e não há previsão de liberação da pista

Frederico Feijó

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