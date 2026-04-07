Acidente bloqueia trânsito na Avenida Domingos de Almeida, em Pelotas

Um acidente bloqueou o trânsito da Avenida Domingos de Almeida , no Bairro Areal, em Pelotas, por quase uma hora na tarde desta terça-feira (7).

Informações preliminares indicam que um Fiat Siena colidiu contra outros veículos na pista e acabou virando . A colisão aconteceu por volta das 15h40min no sentido bairro-centro.

O condutor de 26 anos ficou preso ao veículo e o Corpo de Bombeiros estiveram no local para retirá-lo e desvirar o veículo. Não há informações sobre o estado de saúde dele. O homem foi encaminhado para o Pronto Socorro. Nos outros veículos foram registrados apenas danos materiais.