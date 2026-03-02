Trânsito

Trânsito
Notícia

Veja o que muda nas BRs 116 e 392 com o fim da concessão do Polo Rodoviário de Pelotas

Dnit não oferecerá guincho e atendimento médico emergencial, que ficarão sob responsabilidade da rede pública e de serviços privados

Gabriel Veríssimo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS