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Sem pedágio: veja como funciona a passagem nas antigas praças da BR-116 e BR-392

“O usuário precisa reduzir a velocidade”, alerta superintendente do Dnit após saída da Ecovias Sul no Polo de Pelotas

Stéfane Costa

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