Sem pedágio: veja como funciona a passagem nas antigas praças da BR-116 e BR-392

Mesmo sem cobrança de pedágio desde a 0h desta quarta-feira (4), os motoristas que trafegam pelas BR-116 e BR-392 ainda precisam diminuir a velocidade ao passar pelas antigas praças do Polo Rodoviário de Pelotas.
— O usuário precisa reduzir a velocidade na chegada à estrutura da praça. Por questão de segurança, estamos mantendo uma cancela por sentido — detalhou o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Hiratan Pinheiro da Silva, em entrevista concedida na manhã desta quarta-feira (4), em frente à antiga praça do Retiro, na BR-116, em Pelotas.
Com o encerramento do contrato da Ecovias Sul, as cinco praças deixaram de cobrar tarifa, mas não foram totalmente desmontadas. Neste primeiro momento, apenas uma pista por sentido está liberada, com cancelas abertas e sinalização com cones direcionando o tráfego.
A medida, segundo o Dnit, é preventiva e leva em conta a presença de trabalhadores nas estruturas, que ainda passam por ajustes e retirada de equipamentos.
— Tem muita gente trabalhando em torno da praça. Estamos avaliando dia a dia como o trânsito vai se comportar para fazer adequações, se necessário — explicou Hiratan.
As antigas praças estão localizadas em Rio Grande (BR-392, km 52), Canguçu (BR-392, km 111), Capão do Leão (BR-116, km 541), Cristal (BR-116, km 431) e Pelotas (BR-116, km 511).
Transição para gestão pública
Toda a estrutura da concessão foi entregue à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que faz a intermediação para o repasse ao Dnit. As equipes realizam a conferência do mobiliário e dos bens reversíveis à União.
A partir de agora, a administração, conservação e sinalização das rodovias passam a ser responsabilidade do Departamento, até que um novo modelo de concessão seja definido.
E em caso de emergência?
Com o fim da operação da concessionária, o serviço 0800 foi desativado. Em caso de acidente ou necessidade de apoio, os usuários devem acionar a Polícia Rodoviária Federal pelo telefone 191.
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