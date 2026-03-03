Secretaria de Saúde do RS cria plano de contingência para atender rodovias do sul do Estado

A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul divulgou um plano de contingência elaborado em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Rodoviária Federal para garantir atendimento de urgências e emergências na BR-116 e na BR-392, no sul do Estado. Os trechos ficarão sem atendimento de socorro após o fim do contrato de concessão da Ecovias Sul, às 23h59min desta terça-feira (3).
Segundo a diretora do Departamento de Regulação Estadual, Suelen Arduin, os serviços de atendimento de urgência e emergência da região foram mapeados para fazer o direcionamento dos socorros.
Durante o período de transição até uma nova concessão assumir as rodovias, o atendimento de emergência será realizado pelo Samu através das centrais de regulação de urgências estadual ou de Pelotas.
Nos municípios que não possuírem Samu, será necessário acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193 para os atendimentos de emergência. A Secretaria afirma que a corporação está equipada e treinada para libertar vítimas presas em ferragens em acidentes de trânsito.
Como ficam as referências?
BR-116
- Camaquã e Cristal: Atendimento pelo Samu com referência ao Hospital Nossa Sra. Aparecida (Camaquã) e Santa Casa (São Lourenço do Sul)
- Turuçu: Atendimento por Bombeiros com referência à Santa Casa de Pelotas e o Hospital Universitário São Francisco de Paula
- Capão do Leão: Atendimento pelo Samu com referência à Santa Casa de Pelotas e o Hospital Universitário São Francisco de Paula
- Pedro Osório: Atendimento por Bombeiros com referência à Santa Casa local
- Arroio Grande: Atendimento pelo Samu (Policlínica 24h ou Santa Casa local)
- Jaguarão: Atendimento pelo Samu com referência à Santa Casa local
BR-392
- Pelotas: Atendimento pelo Samu com referência à Santa Casa de Pelotas e o Hospital Universitário São Francisco de Paula.
- Rio Grande: Atendimento pelo Samu com referência à Santa Casa local.
- Canguçu: Atendimento pelo Samu com referência ao Hospital de Caridade local.
- Morro Redondo: Atendimento por Bombeiros com referência ao Hospital de Piratini.
- Piratini: Atendimento pelo Samu com referência ao Hospital de Caridade local.
- Santana da Boa Vista: Atendimento pelo Samu com referência ao Hospital Fundação Santa Helena.
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