Secretaria de Saúde do RS cria plano de contingência para atender rodovias do sul do Estado

Samu e Bombeiros prestarão os serviços de socorro. Rebecca Mistura / Agencia RBS

A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul divulgou um plano de contingência elaborado em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Rodoviária Federal para garantir atendimento de urgências e emergências na BR-116 e na BR-392, no sul do Estado. Os trechos ficarão sem atendimento de socorro após o fim do contrato de concessão da Ecovias Sul, às 23h59min desta terça-feira (3).

Segundo a diretora do Departamento de Regulação Estadual, Suelen Arduin, os serviços de atendimento de urgência e emergência da região foram mapeados para fazer o direcionamento dos socorros.

Durante o período de transição até uma nova concessão assumir as rodovias, o atendimento de emergência será realizado pelo Samu através das centrais de regulação de urgências estadual ou de Pelotas.

Nos municípios que não possuírem Samu, será necessário acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193 para os atendimentos de emergência. A Secretaria afirma que a corporação está equipada e treinada para libertar vítimas presas em ferragens em acidentes de trânsito.

Como ficam as referências?

BR-116

Camaquã e Cristal: Atendimento pelo Samu com referência ao Hospital Nossa Sra. Aparecida (Camaquã) e Santa Casa (São Lourenço do Sul)

Atendimento pelo com referência ao Hospital Nossa Sra. Aparecida (Camaquã) e Santa Casa (São Lourenço do Sul) Turuçu: Atendimento por Bombeiros com referência à Santa Casa de Pelotas e o Hospital Universitário São Francisco de Paula

Atendimento por com referência à Santa Casa de Pelotas e o Hospital Universitário São Francisco de Paula Capão do Leão: Atendimento pelo Samu com referência à Santa Casa de Pelotas e o Hospital Universitário São Francisco de Paula

Atendimento pelo com referência à Santa Casa de Pelotas e o Hospital Universitário São Francisco de Paula Pedro Osório: Atendimento por Bombeiros com referência à Santa Casa local

Atendimento por com referência à Santa Casa local Arroio Grande: Atendimento pelo Samu (Policlínica 24h ou Santa Casa local)

Atendimento pelo (Policlínica 24h ou Santa Casa local) Jaguarão: Atendimento pelo Samu com referência à Santa Casa local

BR-392

Pelotas: Atendimento pelo Samu com referência à Santa Casa de Pelotas e o Hospital Universitário São Francisco de Paula.

Atendimento pelo com referência à Santa Casa de Pelotas e o Hospital Universitário São Francisco de Paula. Rio Grande: Atendimento pelo Samu com referência à Santa Casa local.

Atendimento pelo com referência à Santa Casa local. Canguçu: Atendimento pelo Samu com referência ao Hospital de Caridade local.

Atendimento pelo com referência ao Hospital de Caridade local. Morro Redondo: Atendimento por Bombeiros com referência ao Hospital de Piratini.

Atendimento por com referência ao Hospital de Piratini. Piratini: Atendimento pelo Samu com referência ao Hospital de Caridade local.

Atendimento pelo com referência ao Hospital de Caridade local. Santana da Boa Vista: Atendimento pelo Samu com referência ao Hospital Fundação Santa Helena.



