PRF flagra veículo a 174 km/h na BR-293 

Registro ocorreu em trecho onde o limite máximo permitido é de 100 km/h. Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Um veículo Honda CR-V foi flagrado trafegando a 174 km/h na tarde de domingo (1º), na BR-293, em Candiota. O registro ocorreu durante uma operação de fiscalização de velocidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em um trecho onde o limite máximo permitido é de 100 km/h.

Em apenas uma hora e meia de monitoramento com radar móvel, os agentes autuaram 38 condutores por excesso de velocidade no trecho entre Candiota e Bagé. De acordo com a PRF, o veículo, com placas de Dom Pedrito, trafegava mais de 50% acima do limite permitido.

A infração é considerada gravíssima e prevê multa de R$ 880,41, sete pontos na CNH e abertura de processo de suspensão do direito de dirigir.

Segundo a PRF, a intensificação da fiscalização no trecho busca reduzir o número de acidentes registrados recentemente na região. O policiamento foi reforçado devido ao aumento do fluxo de veículos que utilizam a rodovia como rota em direção à Praia do Cassino, especialmente nos fins de semana.



