Ponte sobre o Rio Piratinizinho na BR-293 é liberada após obras

A ponte sobre o Rio Piratinizinho, na BR-293 entre Piratini e Pinheiro Machado, no sul do Estado, foi liberada completamente nesta sexta-feira (20), segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).
A ponte apresentou problemas estruturais após ter sido afetada por eventos climáticos e estava operando no sistema siga e pare desde fevereiro de 2025.
A situação afetou diversos municípios, que dependem da estrutura para o transporte de mercadorias, medicamentos e pacientes entre Zona Sul e a Região da Campanha.
Em novembro de 2025, o Dnit anunciou o início das obras, com um orçamento de R$ 3 milhões. O contrato com a Sociedade Geral de Empreitadas (Sogel) se encerra em 24 de março.
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