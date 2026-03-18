Ponte em Jaguarão, duplicações e passarelas: o que prevê a nova concessão das rodovias da Zona Sul

Nas audiências públicas realizadas para discutir o modelo de concessão da BR-116 e da BR-392, no sul do Estado, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) apresentou uma série de obras previstas para serem incluídas no novo contrato.
Ao total, a proposta prevê R$ 10,5 bilhões em investimentos operacionais e em obras nos 30 anos de concessão. Entre as intervenções previstas está a nova ponte de Jaguarão, na fronteira com a cidade de Rio Branco, no Uruguai, e a duplicação de trechos das duas rodovias.
A inclusão de obras de infraestrutura, no entanto, é alvo de críticas de lideranças da região. A avaliação é de que isso encareceria o pedágio e de que as obras deveriam ser assumidas diretamente pelo governo federal.
— Me parece que não tem sentido nós pagarmos por uma coisa que é de um uso bem diferente e que interessa aos dois países, e não só à região — pondera o presidente do Centro das Indústrias de Pelotas (Cipel), Vittorio Ardizzone, sobre a nova ponte de Jaguarão.
A nova ponte internacional sobre o Rio Jaguarão, ligando o município gaúcho a Rio Branco, no Uruguai, já é discutida há cerca de 20 anos. O objetivo é facilitar o fluxo entre os dois países, que fica limitado pela histórica Ponte Barão de Mauá, em funcionamento desde 1930.
Em 2024, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) assinou o contrato para a elaboração dos projetos básico e executivo para a obra, estimada em mais de R$ 200 milhões. Na concessão, a ANTT prevê R$ 260 milhões em investimentos, incluindo a ponte, novas pistas e acessos.
Duplicações
A proposta da ANTT prevê 83,3 quilômetros de duplicações, com um investimento total superior a R$ 430 milhões. O maior trecho de duplicação é o da BR-392, entre Canguçu e Pelotas, de aproximadamente 50 quilômetros.
O projeto também inclui trechos da BR-392 no perímetro urbano de Rio Grande e da BR-116 entre Camaquã e Pelotas e entre Pelotas e Capão do Leão.
Obras previstas no projeto:
- Duplicação de 9,8 quilômetros da pista principal no Porto de Rio Grande
- Reconstrução da antiga ponte sobre o Canal São Gonçalo
- Duplicação de 49,5 quilômetros da BR-392 entre Canguçu e Pelotas, com retornos operacionais, pistas marginais e acessos
- Adequação de perímetro urbano da BR-116 em Camaquã, com readequação da duplicação, pistas marginais e retornos
- Adequação do perímetro urbano em Capão do Leão
- Novos acessos a Pedro Osório na BR-392
- 38,5 quilômetros de vias marginais
- Seis correções de traçado
- 34 passarelas para pedestres
- 132 acessos
- 188 pontos de ônibus
- 16 passagens de fauna
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