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Pedágio com uma das tarifas mais caras do país encerra operações no sul do Estado

Após 28 anos, contrato com a Ecovias Sul chegou ao fim à 0h desta quarta-feira; tarifa de R$ 19,60 deixou de ser cobrada

Gabriel Veríssimo

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