Pedágio com uma das tarifas mais caras do país encerra operações no sul do Estado

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A partir de agora, as cancelas das cinco praças de pedágio estão abertas e não há mais cobrança. Gabriel Veríssimo / Agência RBS

À 0h desta quarta-feira, foi encerrado oficialmente o contrato de concessão das BR-116 e BR-392 no Polo Rodoviário de Pelotas. Após 28 anos, a Ecovias Sul deixou de operar os 456 quilômetros de rodovia.

A partir de agora, as cancelas das cinco praças de pedágio estão abertas e não há mais cobrança. Até as 23h59min do dia 3 de março, os pedágios do trecho tinham uma das tarifas mais caras do Brasil, de R$ 19,60.

A antiga concessão administrava o trecho entre Camaquã e Jaguarão, na BR-116, e entre Santana da Boa Vista e Rio Grande, na BR-392. As rodovias passam a ser geridas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

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O ato simbólico da transição foi o levantamento das cancelas das praças de pedágio. O tráfego, no entanto, não está liberado em todas as faixas simultaneamente. Sinalizações com cones e balizadores direcionam os veículos para as faixas externas, antes utilizadas pelo sistema de tags (passagem automática).

Devido à permanência da estrutura física das praças e à necessidade de manobras para alinhar o veículo às cancelas abertas, a velocidade nos locais deve ser obrigatoriamente reduzida.

Serviços reduzidos

Apesar do fim da cobrança, o Dnit não oferecerá todos os serviços que eram disponibilizados pela concessionária. Segundo o superintendente do órgão no Rio Grande do Sul, Hiratan Pinheiro, o departamento atuará como gestor e fiscalizador, com ações voltadas exclusivamente à preservação e manutenção das rodovias e do patrimônio público.

Atendimento médico

O Dnit não prestará atendimento médico emergencial nem disponibilizará ambulâncias. De acordo com Pinheiro, esse tipo de suporte é prerrogativa de contratos de concessão.

Diante disso, a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul divulgou um plano de contingência elaborado em conjunto com a Secretaria da Segurança Pública e a Polícia Rodoviária Federal para garantir atendimento de urgências e emergências nas rodovias federais.

Durante o período de transição, até que uma nova concessão assuma as estradas, o atendimento será realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), por meio das centrais de regulação estadual ou de Pelotas. Nos municípios que não contam com o serviço, o acionamento deve ser feito ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, pelo número 193.

Confira como ficam as referências:

BR-116

Camaquã e Cristal: atendimento pelo Samu, com referência ao Hospital Nossa Senhora Aparecida (Camaquã) e à Santa Casa de São Lourenço do Sul

atendimento pelo Samu, com referência ao Hospital Nossa Senhora Aparecida (Camaquã) e à Santa Casa de São Lourenço do Sul Turuçu: atendimento pelo Corpo de Bombeiros, com referência à Santa Casa de Pelotas e ao Hospital Universitário São Francisco de Paula

atendimento pelo Corpo de Bombeiros, com referência à Santa Casa de Pelotas e ao Hospital Universitário São Francisco de Paula Capão do Leão: atendimento pelo Samu, com referência à Santa Casa de Pelotas e ao Hospital Universitário São Francisco de Paula

atendimento pelo Samu, com referência à Santa Casa de Pelotas e ao Hospital Universitário São Francisco de Paula Pedro Osório: atendimento pelo Corpo de Bombeiros, com referência à Santa Casa local

atendimento pelo Corpo de Bombeiros, com referência à Santa Casa local Arroio Grande: atendimento pelo Samu (Policlínica 24h ou Santa Casa local)

atendimento pelo Samu (Policlínica 24h ou Santa Casa local) Jaguarão: atendimento pelo Samu, com referência à Santa Casa local

BR-392

Pelotas: atendimento pelo Samu, com referência à Santa Casa de Pelotas e ao Hospital Universitário São Francisco de Paula

atendimento pelo Samu, com referência à Santa Casa de Pelotas e ao Hospital Universitário São Francisco de Paula Rio Grande: atendimento pelo Samu, com referência à Santa Casa local

atendimento pelo Samu, com referência à Santa Casa local Canguçu: atendimento pelo Samu, com referência ao Hospital de Caridade local

atendimento pelo Samu, com referência ao Hospital de Caridade local Morro Redondo: atendimento pelo Corpo de Bombeiros, com referência ao Hospital de Piratini

atendimento pelo Corpo de Bombeiros, com referência ao Hospital de Piratini Piratini: atendimento pelo Samu, com referência ao Hospital de Caridade local

atendimento pelo Samu, com referência ao Hospital de Caridade local Santana da Boa Vista: atendimento pelo Samu, com referência ao Hospital Fundação Santa Helena.