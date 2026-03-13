Nova carga de diesel garante operação de ônibus até terça-feira em Pelotas

Diferença de preço gera um impacto de aproximadamente R$ 15 mil por dia no sistema. Igor Islabão / Grupo RBS

O sistema de transporte coletivo de Pelotas tem diesel garantido para operar normalmente até a próxima terça-feira (17) após o recebimento de uma nova carga de combustível. A informação foi confirmada pelo Consórcio do Transporte Coletivo de Pelotas.

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Segundo o diretor-executivo do consórcio, Enoc Guimarães, o abastecimento foi realizado na quinta-feira (12), ampliando o prazo de funcionamento da frota. Antes da entrega, o estoque de combustível permitiria a operação dos ônibus apenas até esta sexta-feira (13).

Apesar do novo fornecimento, o diesel continua sendo comercializado pelas distribuidoras com valores cerca de 30% acima do preço considerado comum, situação registrada desde o início da semana.

De acordo com o Consórcio, o aumento no valor do combustível gera um impacto financeiro de aproximadamente R$ 15 mil por dia no sistema de transporte coletivo do município.

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Atualmente, a frota de ônibus percorre cerca de 26 mil quilômetros diariamente na cidade.

A prefeitura de Pelotas confirma que ainda não há previsão de alterações nos horários nem redução de linhas durante o final de semana.



