Mulher fica ferida após carro bater em árvore e pegar fogo em São Lourenço do Sul

Um carro pegou fogo após colidir contra uma árvore na manhã desta sexta-feira (20) em São Lourenço do Sul, no sul do Estado. O caso foi registrado na via Alameda Mano Serpa, na estrada do Camping.
De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a condutora de um Ford Ka vermelho, perdeu o controle do veículo que saiu da pista e atingiu uma árvore. Após o impacto, o automóvel incendiou. Veja o vídeo:
Ela foi socorrida com ferimentos leves e encaminhada ao pronto-socorro. O estado de saúde dela não foi informado.
Outras pessoas que estavam no veículo não ficaram feridas. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.