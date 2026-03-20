Mulher fica ferida após carro bater em árvore e pegar fogo em São Lourenço do Sul

A condutora do veículo teve ferimentos leves. Os demais passageiros saíram ilesos. Reprodução/Vinicius Baini/Jornal O Lourenciano /Imagens cedidas

Um carro pegou fogo após colidir contra uma árvore na manhã desta sexta-feira (20) em São Lourenço do Sul, no sul do Estado. O caso foi registrado na via Alameda Mano Serpa, na estrada do Camping.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a condutora de um Ford Ka vermelho, perdeu o controle do veículo que saiu da pista e atingiu uma árvore. Após o impacto, o automóvel incendiou. Veja o vídeo:

Ela foi socorrida com ferimentos leves e encaminhada ao pronto-socorro. O estado de saúde dela não foi informado.