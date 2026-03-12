Motorista fica ferido após carro capotar na Estrada da Praia, em São José do Norte

Um motorista ficou ferido após um carro capotar na noite de quarta-feira (11) na Estrada da Praia, em São José do Norte. O acidente ocorreu nas proximidades de uma rótula, depois que o condutor perdeu o controle da direção.

De acordo com a Brigada Militar, o motorista trafegava no sentido praia–centro quando, ao fazer uma curva, perdeu o controle do automóvel. O veículo colidiu contra as barreiras laterais da pista e acabou capotando.

A vítima sofreu lesões e precisou ser socorrida.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Guarda Municipal de São José do Norte prestaram atendimento ao motorista, que foi encaminhado ao hospital para avaliação médica.

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul também foi acionado e realizou a limpeza da pista, devido à presença de destroços e óleo espalhados na via, evitando o risco de novos acidentes.