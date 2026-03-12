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Motorista fica ferido após carro capotar na Estrada da Praia, em São José do Norte

Acidente ocorreu na noite de quarta-feira após condutor perder o controle do veículo ao fazer uma curva

Gabriel Veríssimo

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