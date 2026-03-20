Motorista fica ferida após colisão entre carro e caminhão em Pelotas

Faixa precisou ser bloqueada até retirada do veículo. Tamires Brum/RBS TV

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão cegonha foi registrado na manhã desta sexta-feira (20) na Avenida Fernando Osório, em Pelotas.

A colisão ocorreu no trecho entre as ruas Raul Pompéia e Barão de Tramandaí, no sentido bairro–Centro. Conforme apurado, o caminhão estava estacionado em local proibido quando foi atingido pelo veículo.

A motorista do carro ficou ferida e foi encaminhada ao hospital. O estado de saúde dela não foi informado.

O trânsito chegou a ser afetado, com uma faixa sendo bloqueada até a retirada do caminhão.

As circunstâncias do acidente ainda são apuradas.



