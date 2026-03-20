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Motorista fica ferida após colisão entre carro e caminhão em Pelotas

Acidente foi registrado na Avenida Fernando Osório; condutora foi encaminhado ao hospital

Joanna Manhago

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