Motorista fica ferida após colisão entre carro e caminhão em Pelotas

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão cegonha foi registrado na manhã desta sexta-feira (20) na Avenida Fernando Osório, em Pelotas.
A colisão ocorreu no trecho entre as ruas Raul Pompéia e Barão de Tramandaí, no sentido bairro–Centro. Conforme apurado, o caminhão estava estacionado em local proibido quando foi atingido pelo veículo.
A motorista do carro ficou ferida e foi encaminhada ao hospital. O estado de saúde dela não foi informado.
O trânsito chegou a ser afetado, com uma faixa sendo bloqueada até a retirada do caminhão.
As circunstâncias do acidente ainda são apuradas.
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