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Motociclista morre após acidente na ERS-265, entre Canguçu e Piratini

Homem de 60 anos chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu; caso é investigado como homicídio doloso na direção de veículo automotor

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