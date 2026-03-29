Motociclista morre após acidente na ERS-265, entre Canguçu e Piratini

Sinistro ocorreu manhã de sábado (28), no trevo de acesso à estrada da Lagoa do Junco. Jéssica Hannemann / Arquivo pessoal

Foi identificado como Moisés Oliveira da Silva, de 60 anos, o homem que morreu após um acidente de trânsito registrado na manhã de sábado (28) na ERS-265, no trevo de acesso à estrada da Lagoa do Junco, entre Canguçu e Piratini. A informação foi confirmada neste domingo (29), pela Polícia Civil.

De acordo com a Brigada Militar, o motociclista foi encontrado caído na pista, com ferimentos graves e semiconsciente. Os policiais iniciaram o atendimento até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou a imobilização e o encaminhou ao hospital.

Leia Mais Acidente entre carro e caminhão deixa quatro feridos em Candiota

Conforme o registro de atendimento repassado à Polícia Civil, a vítima apresentava lesões severas, incluindo fratura exposta na perna esquerda em três pontos distintos. Apesar do socorro, Moisés morreu cerca de duas horas após o acidente, em razão da gravidade dos ferimentos.

O motorista do outro veículo envolvido relatou que acessava a rodovia quando, ao arrancar, percebeu o impacto e o motociclista já caído ao solo. Ele afirmou ter acionado o socorro e permanecido no local.

Durante o atendimento, a Brigada Militar também realizou a organização do trânsito e a remoção da motocicleta ao depósito, já que não havia responsável no local no momento inicial. O filho da vítima esteve no hospital e foi informado sobre a ocorrência.

Leia Mais Quatro suspeitos são presos após roubo de residência em Pelotas

O caso foi registrado na 18ª Delegacia de Polícia Regional do Interior de Pelotas como homicídio doloso na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil.