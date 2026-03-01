Motociclista de 36 anos morre após acidente na BR-116, em Pelotas

Sepultamento está marcado para as 10h deste domingo, na Capela Municipal da Colônia Sítio, no interior de Arroio do Padre. Reprodução / Arquivo pessoal

O motociclista envolvido em um acidente de trânsito na BR-116, em Pelotas, morreu em decorrência dos ferimentos. A vítima foi identificada como William Oliveira Macedo, de 36 anos, morador do município. Segundo familiares, ele era casado e deixa três filhas.

A colisão traseira ocorreu por volta das 22h30min de sexta-feira (27), no quilômetro 521 da rodovia. O acidente envolveu uma Fiat Strada, emplacada em Pelotas, e uma motocicleta com placas de Curitiba. Os veículos trafegavam no sentido Capital–Interior.

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Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista foi socorrido e levado ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do carro não se feriu e realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.

O velório ocorreu entre a noite de sábado (28) e a manhã deste domingo (1º), na Capela 02 do Cemitério São Lucas da Boa Vista, em Pelotas. O sepultamento está marcado para as 10h deste domingo, na Capela Municipal da Colônia Sítio, no interior de Arroio do Padre.



