Motociclista de 36 anos morre após acidente na BR-116, em Pelotas

O motociclista envolvido em um acidente de trânsito na BR-116, em Pelotas, morreu em decorrência dos ferimentos. A vítima foi identificada como William Oliveira Macedo, de 36 anos, morador do município. Segundo familiares, ele era casado e deixa três filhas.
A colisão traseira ocorreu por volta das 22h30min de sexta-feira (27), no quilômetro 521 da rodovia. O acidente envolveu uma Fiat Strada, emplacada em Pelotas, e uma motocicleta com placas de Curitiba. Os veículos trafegavam no sentido Capital–Interior.
Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista foi socorrido e levado ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do carro não se feriu e realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.
O velório ocorreu entre a noite de sábado (28) e a manhã deste domingo (1º), na Capela 02 do Cemitério São Lucas da Boa Vista, em Pelotas. O sepultamento está marcado para as 10h deste domingo, na Capela Municipal da Colônia Sítio, no interior de Arroio do Padre.
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