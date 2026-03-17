Lideranças da Zona Sul defendem pedágio mais barato e revisão de pórticos em nova concessão de rodovias

Audiência pública foi realizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) nesta terça-feira (17), em Pelotas. Douglas Dutra / Grupo RBS

Durante a audiência pública realizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) nesta terça-feira (17), em Pelotas, para discutir a futura concessão da chamada Rota Portuária Sul, lideranças empresariais e regionais da Zona Sul manifestaram apoio ao novo modelo de pedágio, mas defenderam ajustes no projeto antes da licitação prevista para 2027.

O presidente do Centro das Indústrias de Pelotas (Cipel), Vittorio Ardizzone, afirmou que a região vê o momento como uma oportunidade de superar problemas históricos do antigo contrato de concessão administrado pela Ecovias Sul.

Segundo Ardizzone, embora a cobrança de pedágio seja considerada inevitável diante da falta de investimentos públicos suficientes em infraestrutura, é fundamental que o novo contrato estabeleça tarifas consideradas razoáveis ao longo das três décadas de concessão.

— O pedágio é um mal necessário. A questão é que o valor precisa ser adequado. O sistema free flow tem a vantagem de ser mais honesto, porque o usuário paga conforme utiliza a estrada — disse.

Preocupação com deslocamentos curtos

Apesar de avaliar positivamente o modelo eletrônico de cobrança, Ardizzone alertou para o risco de moradores de áreas próximas às rodovias serem impactados por tarifas em deslocamentos cotidianos.

Segundo ele, é necessário que o projeto respeite os limites municipais para evitar que trabalhadores precisem pagar pedágio para percorrer pequenas distâncias dentro da própria cidade.

— Temos que observar bem os limites de municípios para que as pessoas não fiquem obrigadas a pagar pedágio para ir de casa ao trabalho — afirmou.

O dirigente também citou como exemplo moradores de localidades como Povo Novo e Vila da Quinta, em Rio Grande, que podem ser impactados caso a localização dos pórticos não seja revista.

Preocupação com o contrato

O presidente do Cipel pondera que o contrato precisa ser avaliado cuidadosamente para que não se torne prejudicial ao longo dos 30 anos. Ardizzone lembrou que o contrato da antiga concessão sofreu alterações ao longo das décadas, o que acabou elevando os custos para os usuários.

— O grande problema do pedágio não é o início do contrato, é o final. Foi o que aconteceu. Ao longo de 28 anos houve mudanças que tornaram o modelo excessivamente caro — afirmou.

Ele defendeu que o novo contrato tenha mecanismos capazes de evitar reajustes considerados abusivos no futuro.

Impacto no transporte de carga

Já o presidente da Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul), André Selayaran, afirmou que uma das principais preocupações da entidade é reduzir o custo do transporte de cargas na região. Segundo ele, o preço elevado dos pedágios impacta diretamente a competitividade da economia regional.

— A nossa principal preocupação é o preço do pedágio. Queremos baratear esse custo, principalmente para o transporte de carga, que é essencial para que a economia da região possa girar — afirmou.

Selayaran também destacou a necessidade de revisar a localização dos pórticos de cobrança eletrônica previstos no sistema free flow, especialmente nas proximidades de áreas urbanas.

— Buscamos que esses portais sejam revistos para evitar transtornos para moradores que vivem nas proximidades das rodovias — disse.

Infraestrutura e transição do contrato

Outro ponto levantado pela Azonasul é a possibilidade de retirar do cálculo da tarifa algumas obras previstas no projeto, deixando esses investimentos sob responsabilidade direta do governo federal, como forma de reduzir o custo do pedágio.

A entidade também demonstrou preocupação com o período de transição entre o fim da concessão anterior e o início do novo contrato.

Segundo Selayaran, municípios da região têm receio de assumir custos relacionados a serviços de resgate e atendimento emergencial nas rodovias.

— Muitos municípios são pequenos e não têm estrutura para garantir esse tipo de atendimento. Por isso estamos demandando que a União custeie esses serviços — afirmou.

Próximos passos

A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que as contribuições da sociedade poderão ser enviadas até 22 de abril. Após essa etapa, o projeto será revisado antes de seguir para análise do Tribunal de Contas da União.

A expectativa do governo federal é realizar o leilão da concessão em 2027. O projeto prevê cerca de R$ 10,5 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos nas rodovias BR-116 e BR-392, consideradas estratégicas para a logística da Zona Sul e para o acesso ao porto de Rio Grande.



