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Lideranças da Zona Sul defendem pedágio mais barato e revisão de pórticos em nova concessão de rodovias

Representantes da indústria e de associação apoiam modelo free flow, mas alertam para impactos em moradores próximos às rodovias e custos ao transporte de carga

Douglas Dutra

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