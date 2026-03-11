Idosa morre após ser atropelada na Avenida Presidente Vargas, em Rio Grande

Uma idosa de 70 anos morreu atropelada na tarde desta quarta-feira (11), por volta das 16h30min, na Avenida Presidente Vargas, em Rio Grande. O nome dela não foi divulgado.

Segundo a Brigada Militar, um veículo do modelo Ford Ka estava envolvido na ocorrência.

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Quando a BM chegou ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já realizava o atendimento à vítima, que não resistiu aos ferimentos.

A área do acidente foi isolada pela BM, que aguardava a chegada da perícia para a realização dos procedimentos necessários.