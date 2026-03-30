Homem morre após ser atropelado por dois veículos na BR-116, em Pedro Osório

Um pedestre morreu após ser atingido por dois veículos no fim da tarde de domingo (29), na BR-116, em Pedro Osório, no Sul do Estado. O acidente ocorreu por volta das 18h40min, no km 565 da rodovia, nas proximidades do trevo de acesso ao município.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi inicialmente atropelada por uma Toyota Hilux, com placas de Pelotas. Na sequência, um segundo veículo, que ainda não foi identificado, também atingiu o homem.