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Fim do pedágio deixará passagem de ônibus entre Pelotas e Rio Grande 68 centavos mais barata 

Tarifa da Expresso Embaixador cai de R$ 25,25 para R$ 24,57

Igor Islabão

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