Fim do pedágio deixará passagem de ônibus entre Pelotas e Rio Grande 68 centavos mais barata 

Metroplan oficializou a redução de 2,7099%. Igor Islabão / Grupo RBS

Os usuários que utilizam a linha intermunicipal entre Pelotas e Rio Grande terão um alívio no bolso a partir da zero hora da próxima terça-feira (10). A Metroplan oficializou a redução de 2,7099% no valor das passagens da Expresso Embaixador, o que representa um desconto de R$ 0,68 por bilhete.

Atualmente, o custo da viagem é de R$ 25,25. Com a atualização, o novo valor será de R$ 24,57, se aplicada a redução anunciada. A mudança é reflexo direto da desativação da praça de pedágio do Capão Seco, no km 52 da BR-392, entre os dois municípios.

Para o passageiro que realiza o trajeto de ida e volta diariamente em dias úteis, a economia mensal chegará a aproximadamente R$ 30 (considerando 22 dias trabalhados).

O ajuste atende ao Artigo 62 do Decreto nº 39.185/98, que prevê o repasse de reduções de custos operacionais — como a extinção de taxas de pedágio — diretamente à tarifa paga pelo consumidor no Sistema Estadual de Transporte Intermunicipal de Passageiros.



