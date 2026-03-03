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Fim da concessão nas BR-116 e BR-392 divide opiniões: alívio no frete e preocupação com assistência

Porto e empresários falam em “duplo sentimento” com saída da Ecovias Sul e cobram nova licitação

Thaina Martins

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