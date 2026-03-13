“Estamos enfrentando dificuldades no abastecimento”, relata empresa responsável pelo transporte coletivo de Rio Grande

Nesta sexta-feira, a empresa responsável pelo transporte na cidade afirmou que não há previsão de normalização. Prefeitura de Rio Grande / Divulgação

Desde quarta-feira (11), o transporte coletivo de Rio Grande está operando com redução na tabela de horários em decorrência da alta do preço do diesel e da dificuldade de abastecimento.

Nesta sexta-feira (13), a empresa Transpessoal, responsável pelo transporte público na cidade, afirmou que mesmo com a redução de horários durante a semana, ainda não há previsão de ser normalizado.

— Tivemos que, em alguns dias, abastecer em posto, e quando conseguimos, os preços seguem muito acima do que vinha sendo praticado há duas ou três semanas. O pagamento está sendo exigido à vista, o que afeta muito nosso fluxo de caixa, já que sempre nos programamos para compras de diesel com prazo de 21 a 30 dias — comenta Rodrigo Kopereck, diretor da Transpessoal.

Ainda conforme a empresa, a definição dos horários que foram reduzidos levou em consideração dois fatores principais: viagens com baixa procura de passageiros e linhas que já possuem grande frequência de circulação, onde é possível ampliar o intervalo entre os ônibus sem interromper o atendimento.

— Até o momento, não tivemos reajuste da tarifa e cortamos pouquíssimos horários, pois estamos fazendo de tudo para que a população não sinta os efeitos — acrescenta Rodrigo.

Questionado sobre uma possível paralisação do serviço de transporte coletivo caso os estoques de diesel sigam abaixo do normal, o diretor enfatiza que não esperam chegar nessa situação.

— Ainda não trabalhamos com esse cenário, só em último caso mesmo, mas não esperamos chegar a essa situação — finaliza.

Alterações na tabela de horários

As viagens do início da manhã, período de deslocamento para trabalho e escolas, e as do final da tarde, quando ocorre o retorno para casa, estão sendo mantidas na tabela regular.

As alterações estão ocorrendo nos chamados períodos de “entre-pico”, como no meio da manhã e da tarde, quando a demanda costuma ser menor. Nesses momentos, há redução no número de viagens.

Na avaliação de Rossana Gonçalves, passageira da linha Parque Marinha, a redução de horários está causando superlotação.

— O ônibus está de uma em uma hora, por exemplo, há um às 14h10min e depois outro só 15h15min. É complicado, porque quem depende do transporte coletivo acaba tendo que esperar muito tempo ou pegar ônibus lotado — afirma.

Em linhas com grande frequência, onde os ônibus passam a cada 10 ou 15 minutos, o intervalo foi ampliado para ser de cerca de 20 ou 25 minutos.