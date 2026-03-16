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Duplicação da RS-734 deve ser concluída até o fim de 2026, diz secretário de Transportes

Juvir Costella afirma que a obra está dentro do prazo; segundo lote da RS-265 deve ser licitado no segundo semestre

Douglas Dutra

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