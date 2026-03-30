Duas pessoas morrem após colisão frontal na BR-293, no sul do Estado

Circunstâncias da colisão ainda serão apuradas. Lívia Monteiro / RBS TV

Um acidente de trânsito registrado no domingo (29) deixou duas pessoas mortas e outras três feridas na BR-293, em Dom Pedrito, no sul do Estado. A ocorrência envolveu uma colisão frontal entre dois veículos, nas proximidades da localidade da Ferraria.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu uma caminhonete Ford Ranger e um Chevrolet Agile, ambos emplacados no município da Campanha gaúcha. As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas.

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No Agile estavam as duas vítimas fatais: o motorista, Joarez Pontes da Cunha, 58 anos, natural de Dom Pedrito, e Ana Paula da Rosa, 50 anos.