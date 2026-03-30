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Duas pessoas morrem após colisão frontal na BR-293, no sul do Estado

Acidente em Dom Pedrito deixou ainda três feridos; vítimas estavam no mesmo veículo

Gabriel Veríssimo

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Mariana Muza

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