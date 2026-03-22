Dois acidentes deixam feridos na BR-392, no sul do Estado

Acidente em Morro Redondo deixou vítima presa às ferragens. Divulgação / Corpo de Bombeiros

Dois acidentes foram registrados na BR-392, no sul do Estado, entre a noite de sábado (21) e a madrugada de domingo. As ocorrências foram atendidas pelo Samu, pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Rodoviária Federal.

O primeiro acidente aconteceu por volta das 19h30min de sábado, quando dois veículos colidiram próximo ao trevo de acesso a Morro Redondo, no km 102 da rodovia.

Uma das vítimas chegou a ficar presa às ferragens, mas ninguém ficou gravemente ferido. Duas pessoas foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Canguçu.

Já o segundo acidente ocorreu durante a madrugada em Rio Grande, próximo ao Povo Novo, quando uma motorista atropelou uma capivara, perdeu o controle e saiu da pista. A condutora não tinha carteira de habilitação.

Os quatro ocupantes do veículo foram encaminhados para a Santa Casa de Rio Grande. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das vítimas.

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