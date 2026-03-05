Contratos para manutenção da BR-116 e da BR-392 somam mais de R$ 200 milhões

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) passou a administrar, na quarta-feira (4), as vias do Polo Rodoviário de Pelotas por meio de quatro contratos de manutenção que somam R$ 204,7 milhões.
A mudança ocorre após o fim da concessão da Ecovias Sul. O trecho de 456 quilômetros abrange a BR-116, entre Camaquã e Jaguarão, e a BR-392, entre Santana da Boa Vista e Rio Grande.
Nesta etapa, o Dnit atuará como gestor e fiscalizador, com foco na preservação das rodovias e do patrimônio público. As empresas contratadas via licitação realizarão serviços de roçado, limpeza de drenagem, sinalização e reparos na pista.
Confira os detalhes:
BR-116
O Dnit assinou dois contratos com a empresa Encopav Engenharia:
- Camaquã até Pelotas (113,04 km): R$ 61,7 milhões.
- Pelotas até Jaguarão (130,5 km): R$ 39,6 milhões.
BR-392
Os outros dois lotes terão uma empresa cada:
- AGO (Santana da Boa Vista a Pelotas - 128,6 km): R$ 38,9 milhões.
- Losango (Pelotas a Rio Grande - 84,2 km): R$ 64,3 milhões.
Os acordos têm prazo inicial de dois anos, com possibilidade de prorrogação. No entanto, podem ser rescindidos caso o Ministério dos Transportes defina uma nova modelagem de concessão.
Além da manutenção, o órgão formalizou um contrato de vigilância das estruturas que ficam após a saída da Ecovias Sul, como as cinco praças de pedágio e salas de atendimento a motoristas. O contrato tem valor de R$ 6,5 milhões e vale para os próximos 20 meses.
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