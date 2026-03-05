Contratos para manutenção da BR-116 e da BR-392 somam mais de R$ 200 milhões

Órgão também formalizou um acerto de vigilância para as estruturas que ficam após a saída da Ecovias Sul. Qz7 Filmes / Divulgação

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) passou a administrar, na quarta-feira (4), as vias do Polo Rodoviário de Pelotas por meio de quatro contratos de manutenção que somam R$ 204,7 milhões.

A mudança ocorre após o fim da concessão da Ecovias Sul. O trecho de 456 quilômetros abrange a BR-116, entre Camaquã e Jaguarão, e a BR-392, entre Santana da Boa Vista e Rio Grande.

Nesta etapa, o Dnit atuará como gestor e fiscalizador, com foco na preservação das rodovias e do patrimônio público. As empresas contratadas via licitação realizarão serviços de roçado, limpeza de drenagem, sinalização e reparos na pista.

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Confira os detalhes:

BR-116

O Dnit assinou dois contratos com a empresa Encopav Engenharia:

Camaquã até Pelotas (113,04 km): R$ 61,7 milhões.

R$ 61,7 milhões. Pelotas até Jaguarão (130,5 km): R$ 39,6 milhões.

BR-392

Os outros dois lotes terão uma empresa cada:

AGO (Santana da Boa Vista a Pelotas - 128,6 km): R$ 38,9 milhões.

R$ 38,9 milhões. Losango (Pelotas a Rio Grande - 84,2 km): R$ 64,3 milhões.

Os acordos têm prazo inicial de dois anos, com possibilidade de prorrogação. No entanto, podem ser rescindidos caso o Ministério dos Transportes defina uma nova modelagem de concessão.

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Além da manutenção, o órgão formalizou um contrato de vigilância das estruturas que ficam após a saída da Ecovias Sul, como as cinco praças de pedágio e salas de atendimento a motoristas. O contrato tem valor de R$ 6,5 milhões e vale para os próximos 20 meses.

