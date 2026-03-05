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Contratos para manutenção da BR-116 e da BR-392 somam mais de R$ 200 milhões

Dnit dividiu os 456 quilômetros das duas rodovias em quatro lotes; empresas serão responsáveis por roçado, limpeza de drenagem, sinalização e reparos na pista

Gabriel Veríssimo

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