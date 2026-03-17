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Concessão de rodovias do sul do Estado prevê R$ 10,5 bilhões em investimentos

Audiência pública da ANTT em Pelotas discute novo modelo para 460 quilômetros das BRs 116 e 392; leilão deve ocorrer em 2027 

Douglas Dutra

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