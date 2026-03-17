Concessão de rodovias do sul do Estado prevê R$ 10,5 bilhões em investimentos

ANTT afirma que novo contrato pretende corrigir problemas apontados pela região ao longo dos anos. Douglas Dutra / Grupo RBS

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) realizou nesta terça-feira (17), em Pelotas, a terceira audiência pública para debater a futura concessão da Rota Portuária Sul, projeto que prevê investimentos de cerca de R$ 10,5 bilhões ao longo de 30 anos em rodovias do sul do Rio Grande do Sul.

O projeto abrange aproximadamente 460 quilômetros das BRs 116 e 392, incluindo o corredor que liga Pelotas, Rio Grande e Canguçu, considerado estratégico para o escoamento da produção e para o acesso ao porto.

Esta foi a terceira reunião para apresentar e discutir o projeto com a sociedade. As duas primeiras ocorreram em Brasília, na quinta-feira (12), e em Porto Alegre, na segunda-feira (16).

Segundo a ANTT, a iniciativa busca substituir o antigo modelo de concessão administrado pela Ecovias Sul, que encerrou em 3 de março após quase três décadas de operação. De acordo com o superintendente de concessão da infraestrutura da ANTT, Marcelo Fonseca, o novo contrato pretende corrigir problemas apontados pela região ao longo dos anos.

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— A gente olha com muita compreensão para a situação vivida aqui nos últimos 28 anos, um contrato que não atendia às expectativas da região em termos de modernização da via e também quanto à tarifa de pedágio — afirmou.

O sistema free flow

Uma das principais mudanças previstas no novo modelo é a substituição das antigas cinco praças de pedágio por 14 pórticos de cobrança eletrônica no sistema free flow, no qual o motorista paga pelo trecho efetivamente percorrido, sem necessidade de parar em cabines.

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Segundo Fonseca, o modelo permite uma cobrança considerada mais justa, pois a tarifa é proporcional à distância trafegada.

— O free flow tem a vantagem de permitir uma melhor distribuição dos pontos de pedagiamento. Assim, conseguimos reduzir a tarifa que o usuário paga e fazer uma cobrança mais justa — explicou.

A localização dos pórticos ainda pode sofrer alterações. Um dos pontos em debate é o trecho entre Pelotas e Rio Grande, especialmente nas proximidades da localidade da Vila da Quinta, onde moradores manifestaram preocupação com a possibilidade de pagar pedágio em deslocamentos curtos. Segundo a ANTT, este é justamente o objetivo das audiências públicas: receber sugestões da sociedade para ajustar o projeto antes da licitação.

Entre as melhorias previstas estão a duplicação de trechos da BR-116, a duplicação da BR-392 até Canguçu, além de intervenções no acesso ao porto em Rio Grande e a implantação de vias laterais na região portuária. O projeto também inclui a modernização do pavimento e ampliação de serviços aos usuários das rodovias.

— Queremos trazer competitividade e dinamizar a economia regional. Para isso, o projeto prevê investimentos de cerca de R$ 10,5 bilhões ao longo da concessão — afirmou Fonseca.

Momento é de ajustes

A ANTT informou que as contribuições da sociedade poderão ser enviadas até 22 de abril. Após essa etapa, o projeto passará por ajustes técnicos e pela análise do Tribunal de Contas da União.

A expectativa atual do governo federal é que o leilão ocorra em 2027 e que a nova concessionária assuma a operação entre julho e agosto do mesmo ano. A cobrança de pedágio deve começar apenas cerca de seis meses depois, após a realização dos primeiros serviços nas rodovias. Segundo a agência, a tarifa inicial estimada é de aproximadamente R$ 0,05 por quilômetro rodado, podendo chegar a cerca de R$ 0,10 por quilômetro nos anos seguintes da concessão.



