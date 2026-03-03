Colisão frontal deixa motorista em estado grave na BR-116, em Pelotas

Acidente aconteceu por volta das 7h, no km 575 da rodovia. Divulgação / Ecovias Sul

Uma colisão frontal entre uma carreta e um carro deixou um homem gravemente ferido na manhã desta terça-feira (3), em Pelotas, no sul do Estado. O acidente aconteceu por volta das 7h, no km 575 da BR-116.

De acordo com informações da Ecovias Sul, o motorista do veículo de passeio ficou preso às ferragens com o impacto da batida. Ele foi resgatado pela equipe de socorro da concessionária e encaminhado em estado grave ao Pronto Socorro de Pelotas.

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O condutor da carreta não sofreu ferimentos. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos envolvidos ou as circunstâncias que levaram à colisão.



