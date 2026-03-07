Ciclista morre após ser atropelada na BR-392, em Rio Grande

Uma ciclista de 48 anos, identificada como Beatriz Moraes, morreu após ser atropelada por um carro na BR-392, nas proximidades do bairro Santa Rosa, em Rio Grande. O acidente aconteceu por volta das 20h de sexta-feira (6) no km 18 da rodovia, no sentido Rio Grande-Pelotas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão transversal envolvendo a bicicleta e um carro. A Polícia Civil confirma que o motorista prestou socorro à vítima.

Ele acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a PRF, que realizou o teste de etilômetro. O resultado foi negativo, constatando que o condutor não estava sob efeito de álcool. A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas faleceu durante o transporte na ambulância.

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