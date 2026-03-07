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Ciclista morre após ser atropelada na BR-392, em Rio Grande

Vítima de 48 anos chegou a ser atendida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos no deslocamento ao hospital

Gabriel Veríssimo

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