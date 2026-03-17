Carreta tomba na BR-116 no acesso a São Lourenço do Sul

Sinistro chegou a causar bloqueio parcial do tráfego pelo trecho. Tamires Brum/RBS TV

Uma carreta com placas de Tupandi tombou na manhã desta terça-feira (17) no km 468 da BR-116, no acesso a São Lourenço do Sul, no sul do Estado.

De acordo com informações do motorista, o veículo seguia no sentido Capital–interior quando ele perdeu o controle da direção, o que provocou o capotamento da carreta.

Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

O acidente chegou a causar bloqueio parcial do trânsito no trecho da rodovia. No entanto, o fluxo já foi normalizado e segue liberado nos dois sentidos.

A retirada do veículo da pista deve ocorrer ainda nesta terça-feira e será realizada pelo proprietário da carreta.

