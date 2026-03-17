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Carreta tomba na BR-116 no acesso a São Lourenço do Sul

Motorista perdeu o controle da direção no km 468 da rodovia; apesar do impacto, ninguém ficou ferido

Joanna Manhago

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Tamires Brum

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