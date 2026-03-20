Azonasul cobra Dnit por falta de serviços em rodovias da Zona Sul

Notificação aponta que o encerramento da concessão interrompeu serviços essenciais de socorro e atendimento aos motoristas. Ecovias Sul / Divulgação

A Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul) formalizou uma notificação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) exigindo a adoção de medidas de segurança na BR-116 e na BR-392 após o término do contrato de concessão, em 3 de março. O documento, enviado ao Dnit e ao Ministério dos Transportes nesta sexta-feira (20), aponta que o encerramento da concessão interrompeu serviços essenciais de socorro e atendimento aos motoristas.

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A notificação, assinada pelo presidente da Azonasul, André Selayaran, aponta que as rodovias estão sem suporte médico, guinchos, ambulâncias e inspeção de tráfego. A entidade classifica a situação como um "grave risco à segurança" e uma "lacuna na prestação de serviço público essencial".

O documento cita como exemplo a BR-324 e a BR-116, na Bahia, onde o governo assumiu temporariamente a operação após o fim das concessões para garantir a assistência aos motoristas.

A notificação estipula um prazo de 72 horas para o órgão federal prestar esclarecimentos e afirma que a falta de resposta poderá desencadear "medidas administrativas e judiciais cabíveis", como a comunicação aos órgãos de controle e fiscalização.

Após o fim da concessão, o Dnit assumiu a preservação e a manutenção das rodovias. O órgão dividiu os cerca de 460 quilômetros em três quatro lotes que foram assumidos por empresas terceirizadas que realizarão serviços como roçado, limpeza de drenagem, sinalização e reparos da pista.

A responsabilidade do Dnit não abrange o socorro médico e mecânico em casos de acidente, que ficaram a cargo do Samu e do Corpo de Bombeiros.