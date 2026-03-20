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Azonasul cobra Dnit por falta de serviços em rodovias da Zona Sul

Prefeitos alertam para risco à segurança de usuários da BR-116 e BR-392 após fim de contrato; entidade busca medidas emergenciais em até 72 horas

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