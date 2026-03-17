Trânsito

BR-116 e BR-392
Notícia

Após fim de um dos pedágios mais caros do país, Ecovias espera receber ao menos R$ 42 milhões do governo federal

Apuração de haveres e deveres ainda não começou e inclui três pontes reconstruídas pela concessionária

Douglas Dutra

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