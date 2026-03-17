Após fim de um dos pedágios mais caros do país, Ecovias espera receber ao menos R$ 42 milhões do governo federal

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Cálculo inicial inclui apenas a reconstrução de três pontes, incluindo a sobre o Arroio Contagem, em Pelotas. Igor Xavier / Ecovias Sul / Divulgação

A Ecovias Sul, empresa que administrava a BR-116 e a BR-392 no Polo Rodoviário Pelotas, no sul do Estado, espera receber ao menos R$ 42 milhões do governo federal após o fim da concessão, encerrada no último dia 3 de março.

O valor total será levantado entre a concessionária e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) na chamada apuração de haveres e deveres. O processo irá calcular os débitos e créditos entre a empresa e o governo federal após o fim do contrato.

A soma inicial de R$ 42 milhões inclui apenas a reconstrução de três pontes na BR-116. Entre janeiro e fevereiro, a empresa entregou as obras da ponte sobre o Arroio Corrientes, no km 490, em Turuçu, da ponte sobre o Arroio Viúva Tereza, no km 470, em São Lourenço do Sul, e da ponte sobre o Arroio Contagem, no km 502, em Pelotas.

O processo de apuração de haveres e deveres foi previsto em uma deliberação da ANTT aprovada em dezembro de 2023. Após o início do processo pela agência, a concessionária terá um prazo de 60 dias para apresentar os débitos e créditos que pretende discutir, acompanhados de documentos comprobatórios.

Além das obras, devem ser levados em conta no cálculo possíveis multas, indenizações, danos às rodovias e pendências de revisões tarifárias. A discussão entre concessionária e agência deve se arrastar ao longo dos próximos meses e não tem prazo para conclusão.

Em nota (leia a íntegra abaixo), a ANTT afirma que o processo já foi iniciado e levará em conta fatores como as obras e reequilíbrios de revisões tarifárias que não foram aplicados.

Segundo a agência, uma empresa verificadora foi contratada para avaliar as condições de devolução dos bens da rodovia. A ANTT diz que ainda não possui uma estimativa do valor total.

O contrato de concessão das rodovias da região foi encerrado no dia 3 de março. A Ecovias Sul operava os pedágios com uma das tarifas mais caras do Brasil, de R$ 19,60.

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Atualmente a BR-116 e a BR-392 no sul do Estado não possuem pedágios. A manutenção das pistas está sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O edital para o leilão da nova concessão está previsto para maio, e o leilão está previsto para agosto. O novo contrato deve substituir as cancelas de pedágio por 14 pórticos de cobrança free flow.

Procurada, a Ecovias não detalhou o que deve demandar na apuração de haveres e deveres.

Nota da ANTT

O processo de apuração de haveres e deveres referente ao encerramento do contrato de concessão da Ecovias Sul (Ecosul) já foi iniciado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Trata-se de um procedimento administrativo previsto na regulamentação da Agência que tem por objetivo consolidar todos os créditos e débitos existentes entre a concessionária e o Poder Concedente ao término do contrato.

Nesse processo são avaliados diversos elementos, como indenizações por eventuais investimentos não amortizados (quando aplicável); danos eventualmente identificados nos bens reversíveis da concessão, como pavimento, sinalização e demais componentes da infraestrutura; saldo de multas eventualmente aplicadas; desequilíbrios econômico-financeiros remanescentes do contrato; passivos contingentes; e outros débitos ou créditos entre as partes.

No caso específico da Ecosul, a análise também envolve, entre outros pontos, reequilíbrios relacionados às últimas revisões tarifárias que não chegaram a ser aplicadas na tarifa, bem como a avaliação de investimentos realizados próximos ao término do contrato, como as pontes emergenciais entregues ao final da concessão.

Além disso, foi contratada empresa verificadora independente para avaliar as condições de devolução dos bens da concessão. Esse trabalho inclui a análise do estado de conservação da infraestrutura, como pavimentação, sinalização e demais elementos da rodovia. Caso sejam identificados danos ou necessidades de recomposição, os respectivos valores poderão ser estimados com apoio de empresas especializadas em avaliações técnicas de infraestrutura rodoviária.

Após a conclusão das análises técnicas e a consolidação dos valores, o resultado do processo será submetido à Diretoria Colegiada da ANTT para homologação.

No momento, a Agência ainda não possui uma estimativa consolidada do valor total a ser apurado, uma vez que o procedimento envolve diversas análises técnicas e contábeis que ainda estão em andamento.



