Acidente entre carro e caminhão deixa quatro feridos em Candiota

Colisão envolveu um caminhão e um VW/Gol. Divulgação / Brigada Militar

Um acidente de trânsito entre um carro e um caminhão deixou quatro pessoas feridas, entre elas duas crianças, na tarde de sábado (28), em Candiota, na Região da Campanha.

De acordo com a Brigada Militar, a corporação foi acionada pelo Hospital de Candiota, após a chegada de vítimas com lesões decorrentes de um possível acidente de trânsito.

No local, os policiais identificaram os feridos como Janquiel Azevedo Belém, Flávia Couto, Mayra Couto, de 8 anos, e Jacob Couto, de 3 anos. Todos estavam em atendimento médico e foram encaminhados para a Santa Casa de Bagé.

Automóvel teve a parte frontal bastante danificada no sinistro. Divulgação / Brigada Militar

A guarnição se deslocou até o local do acidente e constatou que o motorista do caminhão também havia sido levado ao hospital de Candiota para atendimento.

Os veículos envolvidos — um caminhão e um VW/Gol — foram retirados do local. O automóvel foi removido pelo pai de uma das vítimas.

As causas do acidente ainda são apuradas.



