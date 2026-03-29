Acidente entre carro e caminhão deixa quatro feridos em Candiota

Um acidente de trânsito entre um carro e um caminhão deixou quatro pessoas feridas, entre elas duas crianças, na tarde de sábado (28), em Candiota, na Região da Campanha.
De acordo com a Brigada Militar, a corporação foi acionada pelo Hospital de Candiota, após a chegada de vítimas com lesões decorrentes de um possível acidente de trânsito.
No local, os policiais identificaram os feridos como Janquiel Azevedo Belém, Flávia Couto, Mayra Couto, de 8 anos, e Jacob Couto, de 3 anos. Todos estavam em atendimento médico e foram encaminhados para a Santa Casa de Bagé.
A guarnição se deslocou até o local do acidente e constatou que o motorista do caminhão também havia sido levado ao hospital de Candiota para atendimento.
Os veículos envolvidos — um caminhão e um VW/Gol — foram retirados do local. O automóvel foi removido pelo pai de uma das vítimas.
As causas do acidente ainda são apuradas.
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.