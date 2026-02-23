Trânsito

Tragédia
Notícia

Vídeo mostra momento do atropelamento que matou tia e sobrinho na BR-392, em Canguçu

Vítimas foram identificadas como Aldaura Buss, de 71 anos, e Gilberto Storch, de 60 anos

Joanna Manhago

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