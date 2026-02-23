Vídeo mostra momento do atropelamento que matou tia e sobrinho na BR-392, em Canguçu

Foram identificadas como Aldaura Buss, de 71 anos, e Gilberto Storch, de 60, as vítimas do atropelamento registrado na noite de domingo (22) na BR-392, em Canguçu, no sul do Estado. Eles eram tia e sobrinho.

O acidente ocorreu no km 112 da rodovia e foi registrado por uma câmera de monitoramento. As imagens mostram o momento em que os dois atravessavam a pista após saírem de uma igreja às margens da rodovia.

As vítimas foram atingidas por uma caminhonete Amarok e morreram no local.

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Segundo o delegado responsável pela investigação, Luciano de Souza Cabrera, os dois seguiam em direção a um carro estacionado em um posto de combustível do outro lado da via.

De acordo com a apuração policial, o motorista trafegava em velocidade considerada compatível com o trecho, permaneceu no local, prestou socorro e realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool.



