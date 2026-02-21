Trânsito

Fiscalização
Notícia

Radar móvel volta a funcionar e dois condutores são autuados no primeiro dia em Pelotas

Operação iniciou na sexta-feira na Avenida Bento Gonçalves; neste sábado, agentes estarão Avenida Francisco Caruccio

Gabriel Veríssimo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS