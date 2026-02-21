Radar móvel volta a funcionar e dois condutores são autuados no primeiro dia em Pelotas

Após 20 dias de etapa educativa, fiscalização agora aplica multas em três vias com sinalização adequada. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

A fiscalização com radar móvel voltou a funcionar em Pelotas de forma definitiva na sexta-feira (20), na Avenida Bento Gonçalves. Após 20 dias de uma etapa educativa, que encerrou em 14 de fevereiro, os agentes de trânsito passam a multar condutores em excesso de velocidade nas vias do município.

No primeiro dia, os agentes multaram dois condutores. Ambas foram infrações médias — quando o veículo está em velocidade até 20% acima do limite da via. Nesses casos, a multa é de R$ 130, com quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Neste sábado (21), os agentes de trânsito estão com o radar posicionado na Avenida Francisco Caruccio, no Bairro Três Vendas. Por enquanto, o outro local preparado para receber o aparelho, além das avenidas Bento Gonçalves e Francisco Caruccio, é a Rua João Jacob Bainy, também nas Três Vendas.

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Para receber o radar, as vias dependem da conclusão de pré-requisitos, como a sinalização vertical adequada e a divulgação prévia dos locais fiscalizados.

— Precisamos dar publicidade a isso para que ninguém seja pego de surpresa. São condições indispensáveis — afirma o secretário de Transporte e Trânsito de Pelotas, Cláudio Fabrício Montanelli.

O objetivo da recolocação do equipamento, segundo o secretário, é disciplinar a velocidade para garantir a segurança dos condutores.

— Entendemos que era importante retomar o uso deste radar. Não são números assustadores, mas, enquanto houver uma vítima, precisamos ter essa responsabilidade — avalia.

Durante a etapa educativa, 35 veículos excederam a velocidade: nove cometeram infrações graves e dois, gravíssimas. Nesses casos, os motoristas não foram multados mas receberam alertas por correspondência ou WhatsApp.

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Penalidades

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), as penalidades variam conforme o percentual de excesso de velocidade:

Infração média (até 20% acima do limite): multa de R$ 130 e quatro pontos na CNH.

multa de R$ 130 e quatro pontos na CNH. Infração grave (entre 20% e 50% acima do limite): multa de R$ 195 e cinco pontos na CNH.

multa de R$ 195 e cinco pontos na CNH. Infração gravíssima (mais de 50% acima do limite): a multa é multiplicada por três, totalizando R$ 880, além da suspensão do direito de dirigir.



