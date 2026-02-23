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Ônibus com 35 passageiros tomba na BR-293 após motorista parar no acostamento

Veículo deslizou para fora da pista; duas pessoas tiveram ferimentos leves

Gabriel Veríssimo

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Stéfane Costa

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