Ônibus com 35 passageiros tomba na BR-293 após motorista parar no acostamento

Veículo fazia o trajeto entre Pelotas e Pinheiro Machado. Stéfane Costa / RBS TV

Um ônibus com 35 passageiros tombou no km 16 da BR-293, em Capão do Leão, por volta das 8h desta segunda-feira (23). O veículo fazia o trajeto entre Pelotas e Pinheiro Machado.

Duas pessoas sofreram ferimentos leves e foram atendidas no local.

Segundo informações iniciais, o acidente ocorreu após o motorista parar o coletivo no acostamento para aguardar a chegada de um outro ônibus, que daria continuidade à viagem. Enquanto o condutor utilizava o banheiro, o veículo estacionado deslizou para fora da pista e tombou.

Logo após a ocorrência, outro ônibus da empresa chegou ao local e seguiu viagem com os passageiros.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi retirado do local por volta das 15h. Um laudo sobre o acidente ainda está sendo confeccionado.





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