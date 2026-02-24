Mulher morre após carro sair da pista na BR-293, em Pinheiro Machado

Caso envolveu uma caminhonete Renault Duster, com placas de Quaraí. Divulgação / PRF

Uma mulher de 41 anos morreu após um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (24), no km 121 da BR-293, em Pinheiro Machado, no sul do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso foi registrado por volta das 14h e envolveu uma caminhonete Renault Duster com placas de Quaraí. O veículo seguia no sentido Pinheiro Machado–Candiota quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu em um barranco às margens da rodovia.

A vítima fatal foi identificada como Franciele Fernandes Pintos, natural de Quaraí.

Outras três pessoas que estavam no veículo ficaram feridas: o motorista, um homem de 42 anos, e dois passageiros — uma menina de 11 anos e um homem de 55 anos. Eles foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, sendo encaminhados para hospitais de Candiota e Pinheiro Machado.

Procurado, o hospital de Pinheiro Machado informou que não pode repassar detalhes sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

A PRF permaneceu no local para orientar o trânsito e realizar os levantamentos necessários ao laudo pericial. As causas do acidente serão investigadas.



