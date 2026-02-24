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Mulher morre após carro sair da pista na BR-293, em Pinheiro Machado

Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (24); outras três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais da região

Lívia Monteiro

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