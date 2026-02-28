Motociclista fica ferido após acidente na BR-116, em Pelotas

O condutor da motocicleta precisou ser encaminhado ao pronto-socorro com fratura exposta. Divulgação / Ecovias Sul

Um homem, ainda sem identificação, ficou ferido após um acidente envolvendo um veículo Strada, emplacado em Pelotas, e uma motocicleta emplacada em Curitiba, no quilômetro 521 da BR-116, em Pelotas.

A colisão traseira ocorreu por volta das 22h30min de sexta-feira (27). Os veículos trafegavam sentido Capital-Interior.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do carro não sofreu ferimentos.

Já o motociclista precisou ser encaminhado ao pronto-socorro com fratura exposta. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele nem sobre a parte do corpo atingida.