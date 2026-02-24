Furto e vandalismo deixam semáforos inoperantes em Pelotas

Três cruzamentos estratégicos tiveram o fluxo comprometido na sexta-feira passada. Manuela Santos / Prefeitura de Pelotas

O que parece um ato invisível durante a madrugada cobra um preço alto ao amanhecer. Em 2025, Pelotas já contabilizou 34 ocorrências de furto ou danificação em semáforos, situação que compromete a segurança viária e gera prejuízo financeiro aos cofres públicos.

Sem a sinalização funcionando, cruzamentos movimentados tornam-se pontos de risco para colisões e atropelamentos, especialmente em áreas com grande circulação de pedestres e veículos.

Na última sexta-feira (20), motoristas enfrentaram lentidão e incerteza no Centro após o furto de cabos de alimentação na noite anterior. Três cruzamentos estratégicos ficaram sem funcionamento semafórico: Andrade Neves com Floriano Peixoto; Floriano Peixoto com XV de Novembro; e Dom Pedro II com Osório.

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De acordo com a Secretaria de Transporte e Trânsito (STT), os ataques não se limitam à retirada dos fios de cobre. A ação criminosa costuma provocar a queima de módulos de potência e de outros componentes eletrônicos sensíveis, ampliando o dano ao equipamento.

Além do impacto na segurança, há também o prejuízo financeiro. A substituição de uma única controladora semafórica custa, em média, R$ 15 mil, valor que não inclui mão de obra nem outros materiais necessários para a recuperação completa do sistema.

Diante das ocorrências, equipes técnicas precisam atuar em caráter emergencial para restabelecer a sinalização e garantir condições mínimas de segurança no trânsito.



