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Furto e vandalismo deixam semáforos inoperantes em Pelotas

Município registrou 34 ocorrências em 2025; reposição de uma controladora pode custar cerca de R$ 15 mil, sem contar mão de obra e outros equipamentos

Igor Islabão

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