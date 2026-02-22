Criança morre e quatro pessoas ficam feridas em capotamento na BR-116, em Pelotas

Quatro pessoas foram encaminhadas para o HPS de Pelotas após o capotamento em que uma criança morreu. Divulgação / Ecovias Sul

Um menino de 10 anos morreu em um acidente no início da tarde deste domingo (22) em Pelotas, no sul do Estado. Um veículo com placas do Uruguai saiu da pista e capotou na altura do km 507 da BR-116. A informação foi confirmada pela Ecovias Sul, concessionária que administra a rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em levantamento preliminar, o condutor dormiu ao volante e saiu da pista. Já a criança estava sem cinto de segurança e acabou arremessada para fora do veículo.

Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Pelotas. De acordo com a concessionária, equipes de resgate e guinchos seguiram no local para o atendimento da ocorrência junto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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O trânsito no sentido Porto Alegre-Pelotas chegou a sofrer alterações, com desvio pelo acostamento no trecho do acidente.

Segundo o boletim de ocorrência, o Consulado do Uruguai foi acionado para prestar assistência aos sobreviventes e nos trâmites de liberação do corpo.