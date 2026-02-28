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Como entidades da Zona Sul buscam garantir serviços nas rodovias federais após 4 de março

Prefeitos temem desassistência com o término da concessão da Ecovias Sul, que prevê fim de serviços essenciais como resgate e remoção nas rodovias

Laura Cosme

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