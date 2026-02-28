Como entidades da Zona Sul buscam garantir serviços nas rodovias federais após 4 de março

Com o fim da concessão da Ecovias Sul marcado para 4 de março, prefeitos da região sul do Estado decidiram ingressar com ação judicial contra a União para garantir a manutenção de atendimento qualificado nas BR-116 e BR-392.
A decisão foi tomada nesta sexta-feira (27), em reunião na sede da Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul), que reúne 23 cidades e é presidida pelo prefeito de Santa Vitória do Palmar, André Selayaran (MDB).
Além do fim da cobrança de pedágio, também se encerram serviços como:
- ambulâncias;
- equipes de resgate;
- inspeção de tráfego; e
- remoção de veículos.
Judicialização para garantir atendimento
Durante a reunião da Azonasul, os gestores afirmaram que tentaram, ao longo de 2025, buscar alternativas para garantir a manutenção dos serviços. Relatórios técnicos e ofícios foram encaminhados a órgãos federais, apontando a necessidade de um plano emergencial para o período entre o fim da concessão e a assinatura de um novo contrato.
— A gente tem uma questão que luta desde 2025, a questão da qualificação dos atendimentos com o fim da concessão das rodovias. Não se teve sucesso, a gente entrou com relatórios, pedido de intervenção do Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Ministério dos Transportes, Dnit, e não fomos ouvidos — afirmou o prefeito de Pinheiro Machado, Ronaldo Madruga (PP).
Segundo ele, a decisão pela via judicial foi motivada pela ausência de respostas formais e pela proximidade do término do contrato.
— Nós não podemos ficar inertes. Outras instituições, com todo respeito, no meu entendimento, cruzaram os braços, não nos deram retorno, mas a sociedade pedia que a Zona Sul tomasse um posicionamento — declarou.
O presidente da Azonasul, André Selayaran, reforçou que a preocupação é especialmente com os municípios de menor porte, que não dispõem de estrutura própria para atender acidentes de média e alta complexidade nas rodovias federais.
— A preocupação dos municípios é com relação ao suporte para buscar algum acidente que tenha. Muitos municípios, às vezes pequenos, não têm esse suporte. Então nós vamos buscar via judicial para que a União seja compelida a fazer a contratação desse serviço — afirmou.
A ação deve ser protocolada nos próximos dias e pretende obrigar a União a garantir, de forma emergencial, estrutura semelhante à atualmente oferecida pela concessionária, até que uma nova concessão esteja em vigor.
Processo de nova concessão
Em nota, a a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que já iniciou os trâmites para uma nova licitação do trecho, denominado Rota Portuária do Sul. Segundo a agência, durante reunião da diretoria colegiada realizada em 27 de fevereiro foi aprovada a realização de processo de participação e controle social por meio de Audiência Pública para a concessão das rodovias BR-116/392/RS.
A abertura de audiência pública é uma das etapas formais que antecedem o lançamento do edital de concessão e permite que a sociedade e entidades apresentem contribuições ao projeto. No entanto, o procedimento não garante solução imediata para o período de transição após 4 de março de 2026, ponto que fundamenta a preocupação dos prefeitos.
Confira a nota na íntegra:
"A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informa que durante a reunião da Diretoria Colegiada nº 1027, realizada em 27/02, foi aprovada a realização de processo de participação e controle social por meio de Audiência Pública para a licitação das Rodovias BR-116/392/RS, denominado Rota Portuária do Sul.
A data desta audiência pública será definida e publicada no Diário Oficial da União (DOU) com, pelo menos, 8 dias de antecedência à sua realização. A transmissão das audiências públicas é realizada pelo canal da ANTT no YouTube."