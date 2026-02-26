Caminhão sai da pista e deixa motorista ferido na BR-116, em São Lourenço do Sul

Vítima foi socorrida com ferimentos leves. Divulgação / Ecovias Sul

Um caminhão saiu da pista e mobilizou equipes de resgate no início da tarde desta quinta-feira (26) em São Lourenço do Sul. O acidente ocorreu por volta das 13h, no km 456 da BR-116, no sentido Pelotas–Camaquã.

A ocorrência foi registrada nas proximidades do viaduto com a ERS-265.

De acordo com a concessionária Ecovias Sul, o motorista foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele sofreu ferimentos leves e foi removido para atendimento médico.

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.





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