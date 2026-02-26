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Caminhão sai da pista e deixa motorista ferido na BR-116, em São Lourenço do Sul

Acidente ocorreu no km 456 da rodovia, nas proximidades do acesso pela ERS-265

Igor Islabão

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