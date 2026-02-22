Acidente deixa uma pessoa em estado grave na BR-392, em Canguçu

Uma colisão entre dois veículos deixou uma pessoa gravemente ferida na manhã deste domingo (22), em Canguçu, no sul do Estado. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 116 da BR-392, por volta das 5h20min.
Segundo a Ecovias Sul, concessionária responsável pelo trecho, a vítima — que conduzia um dos veículos — foi socorrida e encaminhada em estado grave para o Pronto Socorro municipal que fica no Hospital de Caridade de Canguçu. O motorista do outro automóvel não se feriu.
A concessionária não informou o modelo dos veículos envolvidos nem a identidade dos condutores. Ainda de acordo com a Ecovias Sul, o acidente não teve impacto no fluxo do trecho e o tráfego está liberado para os motoristas.
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